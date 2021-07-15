Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив активіст, ексголова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин. Частково це сталося через тиск журналістів, розслідувань щодо корупції Авакова і його оточення.

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"Насамперед зіграло роль те, що, мабуть, Аваков на цей момент недостатньо зручний для Офісу Президента", – наголосив Сініцин.

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Експерт підкреслив, що в ОП команда зміцніла й хоче приймати рішення самостійно. Зокрема, поставити на посаду міністра "свою" людину.

"Наскільки я розумію і як кажуть експерти, Аваков ніколи не був надто близьким до певних функціонерів з ОП, наприклад Єрмака", – додав Сініцин.

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Чи піде Аваков на мера Харкова

Частина експертів припускає, що після відставки з МВС Аваков може балотуватися в мери Харкова. Сініцин зазначив, що про це ще рано говорити, адже є багато справ, за які політик повинен узяти відповідальність.

Дуже хотілося б побачити його на лаві підсудних,

– заявив Сініцин.

Мовиться про події за останні 7 років. За словами активіста, за усі корупційні скандали, бездіяльність поліції, політичні ігрища Нацполіції та інших структурних підрозділів МВС, ув’язнення "стрілочників" (справа Гандзюк) та невинних людей (справа Шеремета), "рюкзаки", тендери та розподіл грошей Аваков повинен відповісти перед законом.

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"Рано чи пізно компетентні органи, зокрема НАБУ, повернуться до цього. Хотілося б надіятися", – зауважив Сініцин.

Активіст додав, що чекати акцій на підтримку Авакова не варто. Зате у Києві 15 липня 2021 року ввечері небайдужі зберуться біля будівлі МВС на вулиці Богомольця, щоб відсвяткувати його відставку.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу