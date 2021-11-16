Аваков пожаловался на Арахамию из-за заявлений, что тот "приказал полиции преследовать слуг"
Источник:"Украинская правда"
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил его в преследовании нардепов. По словам последнего, глава МВД отдал приказ правоохранителям "преследовать слуг".
По словам бывшего главы Министерства внутренних дел, серия скандалов с участием "слуг" якобы и была причиной его отставки. Об этом Арсен Аваков заявил в интервью.
Интересно Аваков заявил, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь могли сотрудничать с СБУ по делу Шеремета
Несколько ДТП и фальсификация на выборах
Арсен Аваков заявил, что из-за ДТП с нардепами Александром Юрченко во Львове и Евгением Брагарем в Киеве он задумался об отставке с должности главы МВД. Причиной стали обвинения в преследовании нардепов.
Арахамия на эту тему очень вспыхивал. Впоследствии много фантазировал на эту тему, что я дал специальное задание следить за всеми депутатами,
– заявил Аваков.
Тема ДТП с нардепами, по словам Авакова, раздражала не только его, но и президента Владимира Зеленского. Подогревали ситуацию скандалы на довыборах в Верховную Раду на Ивано-Франковщине, где лидеры волеизъявления обвиняли друг друга в фальсификациях. Однако действительно ли были там фальсификации, по словам экс-министра, может установить только суд. Аваков лишь добавил, что "цена депутатского мандата" на этом округе была "слишком высокой".
Что известно о ДТП с участием нардепов
- 5 июля в Киеве патрульные остановили "слугу" Евгения Брагаря. Нардепа заподозрили в употреблении наркотиков.
- 8 июля нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. На своем автомобиле Mustang политик наехал на Volkswagen Jetta, а после набросился с кулаками на пострадавшего водителя.
- Согласно результатам экспертизы, нардеп был в состоянии наркотического опьянения. Однако сам Юрченко заявил о том, что результат сфальсифицирован медиками.