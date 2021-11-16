Аваков пожаловался на Арахамию из-за заявлений, что тот "приказал полиции преследовать слуг"

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил его в преследовании нардепов. По словам последнего, глава МВД отдал приказ правоохранителям "преследовать слуг".

По словам бывшего главы Министерства внутренних дел, серия скандалов с участием "слуг" якобы и была причиной его отставки. Об этом Арсен Аваков заявил в интервью.

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Несколько ДТП и фальсификация на выборах

Арсен Аваков заявил, что из-за ДТП с нардепами Александром Юрченко во Львове и Евгением Брагарем в Киеве он задумался об отставке с должности главы МВД. Причиной стали обвинения в преследовании нардепов.

Арахамия на эту тему очень вспыхивал. Впоследствии много фантазировал на эту тему, что я дал специальное задание следить за всеми депутатами,

– заявил Аваков.

Тема ДТП с нардепами, по словам Авакова, раздражала не только его, но и президента Владимира Зеленского. Подогревали ситуацию скандалы на довыборах в Верховную Раду на Ивано-Франковщине, где лидеры волеизъявления обвиняли друг друга в фальсификациях. Однако действительно ли были там фальсификации, по словам экс-министра, может установить только суд. Аваков лишь добавил, что "цена депутатского мандата" на этом округе была "слишком высокой".

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