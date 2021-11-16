За словами колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ, серія скандалів за участю "слуг" нібито й була причиною його відставки. Про це Арсен Аваков заявив в інтерв'ю.

Цікаво Аваков заявив, що Антоненко, Кузьменко й Дугарь могли співпрацювати з СБУ в справі Шеремета

Декілька ДТП і фальсифікація на виборах

Арсен Аваков заявив, що через ДТП з нардепами Олександром Юрченком у Львові та Євгеном Брагарем у Києві він задумався про відставку з посади голови МВС. Причиною стали звинувачення у переслідуванні нардепів.

Арахамія на цю тему дуже спалахував. Згодом багато фантазував на цю тему, що я дав спеціальне завдання стежити за всіма депутатами,

– заявив Аваков.

Тема ДТП з нардепами, за словами Авакова, дратувала не лише його, а й президента Володимира Зеленського. Підігрівали ситуацію скандали на довиборах до Верховної Ради на Івано-Франківщині, де лідери волевиявлення звинувачували одне одного у фальсифікаціях. Однак чи справді були там фальсифікації, за словами ексміністра, може встановити лише суд. Аваков лише додав, що "ціна депутатського мандата" на цьому окрузі була "надто високою".

Що відомо про ДТП за участю нардепів