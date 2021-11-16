За словами колишнього голови МВС, жодних додаткових фактів, які б змусили сумніватися його у невинуватості Кузьменко, Дугарь й Антоненка поки немає. Про це Арсен Аваков заявив в інтерв'ю.

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Зникли записи відеокамер

Арсен Аваков заявив, що записи з 3 відеокамер з місця вибухну автомобіля Шеремета, які вилучала СБУ, нібито зникли. Тодішній очільник МВС звернувся до голови СБУ Івана Баканова, який потім буцімто провів службову перевірку. Тоді керівник Служби безпеки заявив, що нічого не зникло, тому звинувачення Авакова, за його словами, безпідставні. Доказів співпраці СБУ з Дугарь, Антоненком та Кузьменко в ексміністра немає.

Справу про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета Арсен Аваков назвав політичним процесом, у якому кожна сторона відстоює свої інтереси.

Крім того, Арсен Аваков назвав присутність Яни Дугарь на нарадах з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та листування з Володимиром Зеленським нонсенсом.

Суспільство звертає увагу не на те

Ексголова МВС вважає, що суспільство звертає увагу не на ті події у справі Шеремета, а більше на те, що відбувається довкола розслідування.

Суспільство знає про це лише тоді, коли біля суду у справі Шеремета поліція побила якогось активіста, або активіст побив поліцію,

– заявив Аваков.

За словами Авакова, слідство перевіряє версію про білоруський слід у цій справі та навіть знайшло 2 свідків, які дають свої свідчення. Однак докази, які вказують на вину Дугарь, Антоненка та Кузьменко ексголова МВС вважає логічними, однак не прямими.

Щодо підозрюваних у вбивстві білоруського журналіста, Арсен Аваков припустив, що вони могли бути виконавцями замовлення і до кінця не знати, кого вони мають вбити. Однак цю версію, за словами ексміністра, має перевірити слідство і відкрити нове провадження проти замовників убивства. Однак поки суд не виніс вирок, Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко залишаються підозрюваними.

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