Аваков патриотично отреагировал на заведенное против него дело в России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков кратко отреагировал на открытие против него уголовного дела российскими правоохранительными органами.

Об этом министр написал в своем Twitter.

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Как известно, Главный Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова. Украинского чиновника обвиняют в том, что он "препятствовал свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

"Служу украинскому народу!" – заявил Аваков, распространив при этом информацию об открытии против него дела.

Напомним, МВД позволяло участвовать в выборах президента России, которые состоялись 18 марта, на территории Украины только дипломатам, а на остальных российских избирателей распространялся запрет. Кроме того, глава ведомства Арсен Аваков предупреждал, что в день голосования граждан РФ не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах. Такие шаги были связаны с тем, что РФ, несмотря на многочисленные предупреждения, все же решила проводить выборы на территории незаконно оккупированного ею Крыма.