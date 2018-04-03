Аваков патріотично відреагував на відкриту проти нього справу у Росії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков коротко відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи російськими правоохоронними органами.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

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Як відомо, Головний Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти глави МВС Арсена Авакова. Українського чиновника звинувачують у тому, що він "перешкоджав вільному здійсненню російськими громадянами своїх виборчих прав на виборах президента Росії".

"Служу українському народу!" – заявив Аваков, поширивши при цьому інформацію про відкриття проти нього справи.

Нагадаємо, МВС дозволяло брати участь у виборах президента Росії, які відбулися 18 березня, на території України лише дипломатам, а на інших російських виборців поширювалася заборона. Крім того, очільник відомства Арсен Аваков попереджав, що в день голосування громадян РФ не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. Такі кроки були пов’язаними з тим, що РФ, попри численні попередження, все ж вирішила проводити вибори на території незаконно окупованого нею Криму.