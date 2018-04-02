14:57
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Перемога Путіна на виборах у Криму: Україна підготувала жорстку відповідь Росії

524 Читать новость на русском
Парубій підписав постанову Ради про невизнання виборів президента Росії в Криму
Парубій підписав постанову Ради про невизнання виборів президента Росії в Криму / Фото з відкритих джерел

Україна не визнає вибори президента Російської Федерації, які пройшли 18 березня в окупованому Криму і закликала міжнародне співтовариство до солідарності.

Про це спікер парламенту Андрій Парубій заявив під час Погоджувальної ради Верховної Ради.

Читайте також: Результат незаконних виборів в Криму – це є "фількіна грамота", – заява Порошенка

За його словами, 2 квітня він отримав підготовлені комітетом постанови, за які проголосувала Верховна Рада та підписав їх.

Я підписав постанову 8168-1 про невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. У цій постанові є звернення і до наших партнерів, щоб вони зайняли таку ж принципову позицію відносно невизнання виборів президента Росії,
– зазначив спікер.

Також, Парубій підписав постанову 5463 про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. США, Канада, Австрія, Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція, Норвегія, Італія, Естонія, Японія і керівні структури Європейського союзу визнали незаконними вибори президента Росії в Криму.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Верховна Рада Новини Росії Україна – Росія Вибори в Росії 2018 Новини Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття
сьогодні, 14:01 Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття
Юліана Вінтюк 182
Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
сьогодні, 12:01 Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
Андрій Воропаєв 1994
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
сьогодні, 09:30 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 1366
Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
сьогодні, 08:40 Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Ольга Черненко 3187
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
сьогодні, 01:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 5152
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук