Перемога Путіна на виборах у Криму: Україна підготувала жорстку відповідь Росії

Україна не визнає вибори президента Російської Федерації, які пройшли 18 березня в окупованому Криму і закликала міжнародне співтовариство до солідарності.

Про це спікер парламенту Андрій Парубій заявив під час Погоджувальної ради Верховної Ради.

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За його словами, 2 квітня він отримав підготовлені комітетом постанови, за які проголосувала Верховна Рада та підписав їх.

Я підписав постанову 8168-1 про невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. У цій постанові є звернення і до наших партнерів, щоб вони зайняли таку ж принципову позицію відносно невизнання виборів президента Росії,

– зазначив спікер.

Також, Парубій підписав постанову 5463 про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Підписав Постанову #5463 Парламенту про комплекс заходів щодо практичної реалізації відповідальності Росії за збройну агресію проти України і Постанову #8168-1 про Заяву Верховної Ради стосовно невизнання легітимності виборів Президента Російської Федерації проведені у Криму. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 квітня 2018 р.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. США, Канада, Австрія, Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція, Норвегія, Італія, Естонія, Японія і керівні структури Європейського союзу визнали незаконними вибори президента Росії в Криму.