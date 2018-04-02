Победа Путина на выборах в Крыму: Украина подготовила жесткий ответ России
Украина не признает выборы президента Российской Федерации, прошедшие 18 марта в оккупированном Крыму, и призвала международное сообщество к солидарности.
Об этом спикер парламента Андрей Парубий заявил во время Согласительного совета Верховной Рады.
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По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада, и подписал их.
Я подписал постановление 8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую же принципиальную позицию в отношении непризнания выборов президента России,
– отметил спикер.
Также Парубий подписал постановление 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, по результатам подсчета голосов на президентских выборах в России победил действующий глава РФ Владимир Путин. США, Канада, Австрия, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Эстония, Япония и руководящие структуры Европейского союза признали незаконными выборы президента России в Крыму.
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