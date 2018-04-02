Победа Путина на выборах в Крыму: Украина подготовила жесткий ответ России

Украина не признает выборы президента Российской Федерации, прошедшие 18 марта в оккупированном Крыму, и призвала международное сообщество к солидарности.

Об этом спикер парламента Андрей Парубий заявил во время Согласительного совета Верховной Рады.

Читайте также: Результат незаконных выборов в Крыму – это филькина грамота, – заявление Порошенко

По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада, и подписал их.

Я подписал постановление 8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую ​​же принципиальную позицию в отношении непризнания выборов президента России,

– отметил спикер.

Также Парубий подписал постановление 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.

Підписав Постанову #5463 Парламенту про комплекс заходів щодо практичної реалізації відповідальності Росії за збройну агресію проти України і Постанову #8168-1 про Заяву Верховної Ради стосовно невизнання легітимності виборів Президента Російської Федерації проведені у Криму. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 квітня 2018 р.

Напомним, по результатам подсчета голосов на президентских выборах в России победил действующий глава РФ Владимир Путин. США, Канада, Австрия, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Эстония, Япония и руководящие структуры Европейского союза признали незаконными выборы президента России в Крыму.