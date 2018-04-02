14:54
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Победа Путина на выборах в Крыму: Украина подготовила жесткий ответ России

218 Читати новину українською
Парубий подписал постановление Рады о непризнании выборов президента России в Крыму
Парубий подписал постановление Рады о непризнании выборов президента России в Крыму / Фото из открытых источников

Украина не признает выборы президента Российской Федерации, прошедшие 18 марта в оккупированном Крыму, и призвала международное сообщество к солидарности.

Об этом спикер парламента Андрей Парубий заявил во время Согласительного совета Верховной Рады.

Читайте также: Результат незаконных выборов в Крыму – это филькина грамота, – заявление Порошенко

По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада, и подписал их.

Я подписал постановление 8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую ​​же принципиальную позицию в отношении непризнания выборов президента России,
– отметил спикер.

Также Парубий подписал постановление 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, по результатам подсчета голосов на президентских выборах в России победил действующий глава РФ Владимир Путин. США, Канада, Австрия, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Эстония, Япония и руководящие структуры Европейского союза признали незаконными выборы президента России в Крыму.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Новости России Новости Крыма Выборы в России 2018 Украина – Россия Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Папа Иоанн Павел II: вдохновляющие цитаты и биография выдающейся фигуры ХХ века
сегодня, 14:01 Папа Иоанн Павел II: вдохновляющие цитаты и биография выдающейся фигуры ХХ века
Юліана Вінтюк 37
Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
сегодня, 12:01 Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
Андрій Воропаєв 1984
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
сегодня, 09:30 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 367
Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
сегодня, 08:40 Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Ольга Черненко 3176
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
сегодня, 01:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 6470
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук