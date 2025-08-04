В столице Финляндии не было ни одной смерти в ДТП за последний год: власти поделились секретами
- В Хельсинки за последний год не было ни одной смерти в ДТП благодаря ограничению скорости, сужению дорог, расширению общественного транспорта и тому подобное.
В столице Финляндии за последний год не зафиксировано ни одного смертельного ДТП. Обезопасить Хельсинки от трагедий на дорогах помогло, в частности, ограничение скорости.
Представители столичного муниципалитета поделились и другими шагами на пути к безопасности на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Действует одна из самых известных в мире программ: кто может бесплатно получить жилье в Финляндии
Как в Хельсинки достигли нулевой смертности на дорогах?
Хельсинки – одна из самых маленьких столиц ЕС с населением менее 690 тысяч человек. Также примерно 1,5 миллиона человек живут в мегаполисе и ездят на работу по всему столичному региону.
Инженер по дорожному движению из городского муниципалитета рассказал, что нулевой показатель смертности на дорогах Хельсинки – это достижение, обусловлено множеством факторов.
Один из важнейших – ограничение скорости.
Так, в большинстве жилых районов финской столицы в 2021 году скоростной режим снизили до 30 километров в час. С тех пор смертность в ДТП начала уменьшаться.
Соблюдение скорости водителями контролировали благодаря 70 новым камерам.
Второй фактор – сужение дорог во многих районах Хельсинки, а также посадка деревьев. Цель таких действия – создать водителю дискомфорт, чтобы он в сложном городском ландшафте управлял с большей осторожностью.
Третий фактор – расширение сети общественного транспорта. Отмечается, что такое решение помогло сократить использование автомобилей, а следовательно, и количество серьезных ДТП.
Четвертый фактор – инвестиции в новую пешеходную и велосипедную инфраструктуру.
К слову, в Хельсинки были и другие "чудеса" на дорогах. В 2019 году там в ДТП не погиб ни один пешеход или велосипедист.