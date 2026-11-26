В египетской столице Каире 25 ноября грузовик с нефтепродуктами перевернулся и загорелся, в результате чего погибло не менее 31 человека. Еще 21 человек получил ранения, а огонь уничтожил 27 автомобилей.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, возгорание произошло над туннелем в районе Аль-Варак столичного округа Имбаба. Этот участок кольцевой дороги является одной из главных транспортных артерий, соединяющей ключевые магистрали Большого Каира и объединяющей провинции Каир, Гиза и Кальюбия.

Что известно о смертельном ДТП

По данным местных СМИ, водитель цистерны не справился с управлением, после чего автомобиль резко свернул, врезался в центральную разделительную полосу и перевернулся.

Удар вызвал мощный взрыв, однако впоследствии пожарным удалось полностью потушить пламя.

Генеральная прокуратура Египта объявила о начале официального расследования обстоятельств катастрофы. Судебное ведомство также подтвердило, что огонь полностью уничтожил 27 транспортных средств, оказавшихся в эпицентре возгорания.

Из-за серьезных ожогов у многих погибших следственные органы назначили забор образцов ДНК для установления их личностей. Спасательные службы продолжают расчищать место трагедии от сгоревших корпусов автомобилей.

На место происшествия экстренно направили 39 машин скорой помощи. Медики оперативно доставили пострадавших с травмами и ожогами различной степени тяжести в ближайшие медицинские учреждения.

Министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар сообщил, что лично выехал на место дорожно-транспортного происшествия для координации работы спасателей и медиков. В ведомстве подчеркнули, что продолжают контролировать оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Официальный представитель президента Египта заявил, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси выразил искренние соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Премьер-министр Мостафа Мадбули также выразил поддержку семьям погибших и распорядился покрыть все медицинские расходы на лечение раненых за счет государства.

Напомним, что в начале ноября на востоке Болгарии произошла крупная авария с участием десятков автомобилей и грузовиков. В результате столкновения погибли 12 человек, еще 50 пострадавших были доставлены в больницы.