Як пише Al Jazeera з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту, займання сталося над тунелем у районі Аль-Варак столичного округу Імбаба. Ця ділянка кільцевої дороги є однією з головних транспортних артерій, яка сполучає ключові магістралі Великого Каїра та об'єднує провінції Каїр, Гіза і Кальюбія.

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Що відомо про смертельну ДТП

За даними місцевих медіа, водій цистерни не впорався з керуванням, після чого автомобіль різко звернув, врізався в центральну розділову смугу й перекинувся.

Удар спричинив потужний вибух, проте згодом пожежникам удалося повністю ліквідувати полум'я.

Генеральна прокуратура Єгипту оголосила про початок офіційного розслідування обставин катастрофи. Судове відомство також підтвердило, що вогонь повністю знищив 27 транспортних засобів, які опинилися в епіцентрі займання.

Через серйозні опіки в багатьох загиблих слідчі органи призначили забір зразків ДНК для встановлення їхніх осіб. Рятувальні служби продовжують розчищати місце трагедії від згорілих корпусів автомобілів.

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На місце події екстрено направили 39 карет швидкої допомоги. Медики оперативно доправили постраждалих із травмами та опіками різного ступеня тяжкості до найближчих медичних закладів.

Міністр охорони здоров'я Халед Абдель Гаффар повідомив, що особисто виїхав на місце дорожньої пригоди для координації роботи рятувальників і медиків. У відомстві наголосили, що продовжують контролювати надання всієї необхідної медичної допомоги постраждалим.

Офіційний речник президента Єгипту заявив, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі висловив щирі співчуття родинам жертв та побажав якнайшвидшого одужання травмованим. Прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі також висловив підтримку сім'ям загиблих і розпорядився покрити всі медичні витрати на лікування поранених за рахунок держави.

Нагадаємо, що на початку листопада на сході Болгарії сталася масштабна аварія за участю десятків автомобілів і вантажівок. Унаслідок зіткнення загинули 12 людей, ще 50 постраждалих доправили до лікарень.