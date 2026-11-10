У Болгарії сталася масштабна ДТП на автостраді: 11 людей загинули, ще 50 постраждали

Про це пише Reuters.

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Що відомо про масштабну ДТП у Болгарії?

Аварія сталася у вівторок, 10 листопада, на автомагістралі А1, яка з'єднує столицю Софію зі східним містом Бургас. У зіткненні опинилися десятки транспортних засобів на обох напрямках руху.

На місце події оперативно прибули поліція, пожежники та бригади швидкої допомоги. На оприлюднених місцевими ЗМІ кадрах видно пошкоджені автомобілі та вантажівки, які скупчилися на шести смугах дороги. Деякі транспортні засоби були перекинуті, розчавлені або з'їхали на узбіччя.

Масштабна аварія у Болгарії: дивіться відео

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Болгарії, 50 поранених доправили до лікарень. Водночас деякі люди залишалися заблокованими у своїх автомобілях.

Туман спровокував масштабну аварію в Болгарії: дивіться відео

Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Любомир Ніколов заявив, що ймовірною причиною аварії став туман. За попередніми даними, ланцюг зіткнень розпочався з аварії автобуса та вантажівки на узбіччі дороги в напрямку Бургаса.

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У Болгарії через туман сталася моторошна ДТП: дивіться відео

Головний інспектор Тодор Мішінев із регіонального управління МВС у Ямболі розповів, що рятувальні роботи ще тривали.

Зараз пріоритетом є рятувальні операції. Після їх завершення будуть проведені процесуальні та слідчі дії– сказав він.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав аварію трагедією. Він повідомив, що направив літаки для евакуації постраждалих і планує відвідати місце ДТП.

На момент аварії в Болгарії перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Через трагедію вона вирішила скоротити свій візит до країни.

Я хотіла б висловити свої найглибші співчуття та віддати шану рятувальним командам– заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, вранці 8 листопада поблизу Загреба, у Хорватії, перекинувся автобус сербської компанії Niš Ekspres, у якому перебували 33 пасажири та двоє водіїв. Унаслідок аварії загинули двоє людей, ще понад 30 отримали травми. За даними Міністерства охорони здоров'я Хорватії, шестеро постраждалих зазнали тяжких травм, а 27 – легких.

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Аварія сталася неподалік транспортної розв'язки Іванич-Град. Автобус пробив захисну огорожу біля аварійної смуги, перекинувся та зупинився на узбіччі. Один із пасажирів розповів, що транспорт почав з'їжджати з дороги приблизно о 7:30, після чого врізався у відбійник і перекинувся.

Інший пасажир заявив, що незадовго до ДТП водії помінялися місцями, а новий водій заснув за кілька хвилин після цього. Водночас офіційну причину аварії ще не встановили, її обставини з'ясовують правоохоронці, а МЗС України підтвердило, що українців серед загиблих і постраждалих немає.