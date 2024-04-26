Майбоженко будет уволен, – Киевская ОВА о пьяном ДТП в Броварах с участием чиновника

Днем, 26 апреля, в Броварах на переходе председатель райгосадминистрации влетела толпа. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко обнародовал заявление относительно этого инцидента.

По данным правоохранителей, предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – ребенок.

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Майбоженко будет уволен

Вечером 26 апреля в Броварах автомобиль влетел в толпу на пешеходном переходе. Виновником ДТП стал председатель Броварского РОА Владимир Майбоженко. По сообщениям СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения. Киевская ОВА обнародовала заявление начальника Руслана Кравченко относительно этого инцидента.

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен. Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок,

– сообщил он.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а прежде всего медицинская. "Подобное поведение чиновника недопустимо!" Я обращаюсь к правоохранителям – в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию", – добавил Кравченко.

Начальник Киевской ОВА настоял на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Он пообещал держать эту ситуацию "на личном контроле".

Сообщалось, что на месте журналисты "Трибуны-Броваров" попытались взять комментарий у главы райгосадминистрации, однако не получили ответа.

Что говорят правоохранители по поводу инцидента

В Национальной полиции сообщили, что проверка на прибор Драгер на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.