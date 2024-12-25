Отмечается, что судно летело из Баку в Грозный, однако позже запросило аварийную посадку в Актау. В сети распространили видео падения самолета, передает 24 Канал.

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Некоторым пассажирам удалось выжить

На месте падения судна продолжаются спасательные работы. Известно, что в авикатастрофе удалось выжить 28 пассажирам, среди них 3 детей. Всех доставили в Мангистаускую областную больницу. Погибли по меньшей мере 10 человек.

На борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана и 3 Киргизии, а также 5 членов экипажа.

СМИ обнародовали список тех, кто находился на самолете.

Кто находился на борту самолета, упавшего в Казахстане / Фото соцсети

К слову, росавиация выступила с официальным заявлением по поводу аварии самолета в Актау. Там отметили, что по предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с птицами, что привело к внештатной ситуации на борту. В связи с этим командир воздушного судна, которое должно было следовать в Грозный, принял решение отправиться на запасной аэродром – аэропорт Актау.

Кадры с места падения самолета в районе Актау / Фото соцсети

Справка: Embraer 190, который разбился, выпустили в 2013 году в Бразилии. Тогда же его взяла в лизинг Azerbaijan Airlines. Все эти годы борт летал в Россию. Серьезных аварий с ним не случалось, сообщают росСМИ.