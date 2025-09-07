Опубликован первый отчет расследования смертельной аварии фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне. Там указано об обрыве кабеля, соединявшего два вагона.

Это стало понятно еще при осмотре места аварии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что сказано в отчете об аварии?

Управление по расследованию авиационных и железнодорожных аварий в субботу опубликовало документ, в котором указано, что кабины проехали не более 6 метров, прежде чем потеряли баланс из-за оборванного соединительного троса.

Машинист пытался применить пневматический и ручной тормоза, но это не повлияло на ускорение кабины вниз по склону. После осмотра обломков на месте происшествия установили, что кабель оборвался в точке крепления к кабине.

Окончательный отчет с детальным анализом причин аварии и выводами будет обнародован позже.

Что известно об аварии фуникулера в Португалии?