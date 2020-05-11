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Авария в элитной Конча-Заспе: столкнулись Lexus и Range Rover – фото и видео

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Авария в Конча-Заспе 11.05. 2020 с Lexus и Range Rover - фото, видео
Аварія на Столичному шосе у Києві / Скриншот із відео

В районе Конча-Заспы в Киеве произошла авария с участием внедорожников Lexus и Range Rover. К счастью, все участники ДТП живы, но есть пострадавшие.

Про аварію за участі двох елітних авто інформують у фейсбук-спільноті Dtp.kiev.ua. Там додають, що ДТП сталася на Столичному шосе й наразі рух на ділянці цієї дороги обмежений.

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На місці вже працюють правоохоронці, за попередніми даними, є потерпілі, передає УНН з посиланням на пресофіцерку Голосіївського управління поліції Києва Христину Кір'якову. За її словами, повідомлення про аварію надійшло близько 17:20.

За свідченнями очевидців, водій Range Rover протаранив Lexus. Одна з автівок виїхала на зустрічну смугу. Наразі Столичне шосе з обох боків скували затори.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика – 18+

Так виглядає місце ДТП у Конча-Заспі: відео

Місце аварії на карті:

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Постраждалі Аварии и ДТП Новости Киева
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