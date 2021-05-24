Умер ребенок: из-за аварии на канатной дороге в Италии погибли уже 14 человек

В Италии произошел трагический инцидент на канатной дороге Стреза – Моттароне. Заполненная кабина с людьми просто сорвались с высоты и разбилась о землю.

Произошла жуткая авария днем ​​23 мая. Кабина упала у вершины горы Моттароне, откуда открывается вид на озеро Маджоре. Сначала речь шла о 9 погибших, однако число жертв к вечеру начало расти.

Напомним В Италии на канатной дороге оборвался трос: много жертв

Что известно о погибших

Количество погибших в аварии возросло до 14 после того, как одного ребенка не смогли спасти в реанимации. Ребенок умер после нескольких попыток перезапустить сердце. Другой ребенок, которому, по сообщениям СМИ 5 лет, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Израильское министерство иностранных дел сообщает: среди погибших есть 5 граждан Израиля. Касательно национальности других погибших – информации пока нет.

Мэр Стрези Марселла Северино сообщила, что жертвы были найдены как внутри обломков канатной дороги, так и вне ее. Удар был такой силы, что часть погибших просто выбросило из салона.



Тела погибших разбросало с раздробленной кабины / Скриншот с видео

Как упала кабина на канатной дороге

Марселла Северино заявил, что, как оказалось, оборвался кабель, через который ехала кабина. Далее она врезалась в опору, несколько раз перевернулась, ударяясь о деревья.

Трагедия на горе Моттароне оказалась самой страшной катастрофой на канатной дороге в Италии с 1998 года. Тогда американский военный реактивный самолет из-за ошибки прорезал кабель горнолыжного подъемника в Кавалесе. Вследствие той трагедии погибли 20 человек.

Главное о трагедии на канатной дороге в Италии