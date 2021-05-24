Сталася моторошна аварія удень 23 травня. Кабіна впала біля вершини гори Моттароне, звідки відкривається вид на озеро Маджоре. Спершу йшлося про 9 загиблих, однак кількість жертв до вечора почала зростати.

Нагадаємо В Італії на канатній дорозі обірвався трос: багато жертв

Що відомо про загиблих

Кількість загиблих в аварії зросла до 14 після того, як одну дитину не змогли врятувати у реанімації. Дитина померла після декількох спроб перезапустити серце. Інша дитина, якій, за повідомленням ЗМІ 5 років, наразі перебуває у важкому стані в лікарні.

Ізраїльське міністерство закордонних справ повідомляє: серед загиблих є 5 громадян Ізраїлю. Щодо національності інших загиблих – інформації наразі немає.

Мер Стрези Марселла Северіно повідомила, що жертви були знайдені як усередині уламків канатної дороги, так і поза нею. Удар був такої сили, що частину загиблих просто викинуло з салону.



Тіла загиблих розкидало із потрощеної кабіни / Скриншот з відео

Як впала кабіна на канатній дорозі

Марселла Северіно заявило, що, як виявилося, обірвався кабель, через який їхала кабіна. Далі вона врізалася в опору, декілька разів перекинулася, вдаряючись об дерева.

Трагедія на горі Моттароне виявилося найстрашнішою катастрофою на канатній дорозі в Італії з 1998 року. Тоді американський військовий реактивний літак через помилку прорізав кабель гірськолижного підйомника в Кавалесе. Внаслідок тієї трагедії загинули 20 людей.

Головне про трагедію на канатній дорозі в Італії