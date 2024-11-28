Жуткая авария в Киеве с жертвой: ДТП можно было бы избежать

В Киеве 28 ноября произошло смертельное ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, на месте погибла женщина. Вероятно, человек перебегал дорогу в неустановленном месте, поскольку мост над дорогой перекрыли для ремонтных работ.

Скорее всего аварии можно было бы избежать, поскольку обращение граждан по установлению временного перехода власть игнорировала. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала жительница дома, возле которого случилось ДТП, Ирина Паламарчук.

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Что известно о ситуации

Утром, 28 ноября, на улице Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили женщину. Она погибла на месте, скорее всего, перебегая дорогу, которая имеет 4 полосы движения, в неустановленном для этого участке, поскольку рядом расположены 2 остановки общественного транспорта.

Смертельное ДТП в Киеве / Фото 24 Канала

Но еще раньше пешеходный мост через трассу перекрыли на ремонт. Ближайший пешеходный переход, по словам Ирины Паламарчук, расположен далеко.

Ближайший пешеходный переход расположен в 800 метрах в одну сторону. В обратном направлении тоже столько, общем получается около 1,6 километра. Понятно, что люди не будут столько идти,

– рассказала женщина.

Вследствие этого жители домов вокруг писали обращения и просили обеспечить людям на время ремонта переход, поскольку добраться до необходимого места через полосы крайне трудно. Поэтому некоторые просто перебегают там дорогу.



Надземный пешеходный переход, закрыт на ремонт / Фото 24 Канала

В течение сентября и до сих пор местные обращались и в "Киевавтодормост", и в КГГА, в частности, в контактный центр города Киева, однако никаких действий со стороны власти не было, кроме высказывания предложений относительно пользования альтернативными путями для движения пешеходов.

Ответы "Киевавтодор" на запросы местных / Фото предоставлены 24 Каналу

Также ранее "Киевавтодор" анонсировал противоаварийные работы. Однако, как рассказала местная жительница, какой-либо информации о сроках окончания соответствующих мероприятий по восстановлению не сообщают и соответствующих мер для этого не принимают. В то же время все ответы на запросы неравнодушных одинаковы.