Серьезное ДТП в Молдове: трактор столкнулся с автобусом, который, вероятно, направлялся из Одессы

В Молдове, на трассе R-30 в районе населенного пункта Штефан-Воде, что недалеко от границы с Одесской областью, произошла серьезная авария в результате столкновения пассажирского автобуса и трактора.

По предварительной информации, автобус направлялся из Одессы. К счастью, обошлось без погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

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Что известно об аварии в Молдове

Согласно обнародованной информации, ДТП произошло в четверг, 13 марта, на юге Молдовы. По данным полиции, автобус с 27 пассажирами столкнулся с трактором, сообщений о жертвах в результате аварии нет. Правоохранители продолжают оформлять ДТП и оказывают помощь пассажирам.

Как отмечается, водителей обоих транспортных средств проверили на состояние алкогольного опьянения, результаты оказались отрицательными. Хотя в полиции не отметили, о каком рейсе идет речь, но, судя по фото, в ДТП попал автобус с маршрутом "Одесса – Кишинев".

В районе Штефан-Водэ произошла авария / Фото Newsmaker

Напомним, еще в феврале рейсовый автобус Киев – Кишинев попал в ДТП в селе Чирипкеу в Молдове, в результате чего 16 человек были травмированы. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге, врезавшись в дерево. Всех пострадавших тогда госпитализировали в больницу.