На энергетическом оборудовании, питающем Одесский район, произошла авария

В понедельник, 3 марта, произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, питающем Одесский район области. Это случилось около 3 часов дня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ДТЭК.

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Аварийная ситуация на энергетическом оборудовании

В ДТЭК сообщили, что в 14:47 произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, питающем Одесский район области.

Указывается, что энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Там также указали ориентировочное время восстановления электроснабжения. Так, по данным ДТЭК, это может быть 3 часа.

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Напомним, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме – 3 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Так, время применения ограничений:

06:00 – 10:00

14:00 – 21:00

Отметим, что причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты.