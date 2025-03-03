Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДТЕК.

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Аварійна ситуація на енергетичному обладнанні

В ДТЕК повідомили, що о 14:47 сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні, що живить Одеський район області.

Вказується, що енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.

Там також вказали орієнтовний час відновлення електропостачання. Так, за даними ДТЕК, це може бути 3 години.

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Нагадаємо, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – 3 березня будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Так, час застосування обмежень:

06:00 – 10:00

14:00 – 21:00

Зазначимо, що причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.