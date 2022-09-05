В Одесской области из-за смертельного ДТП затруднено движение на трассе

Возле села Новоселовка в Одесской области произошла смертельная авария. Из-за этого движение на трассе ограничено.

ДТП произошло на 172 километре трассы Одесса – Рени утром 5 сентября. По данным Службы автодорог Одесской области, проезд по этой дороге в сторону Одессы и Измаила затруднен.

Обратите внимание ДТП с автобусом на Прикарпатье: есть погибший и 16 пострадавших

Детали аварии

Возле Новоселовки столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Водители обоих транспортных средств погибли.



В Одесской области произошла авария / Фото Нацполиции

Просим водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть максимально внимательными на дороге,

– отмечают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все детали выясняются.

Еще одно ДТП на трассе Одесса – Рени

Авария произошла на 51 километре трассы Одесса – Рени 3 сентября. По данным полиции, столкнулись легковушка и грузовик.

Водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын находятся в больнице. В то же время 32-летний водитель грузовика не пострадал.