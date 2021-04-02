Авария поезда "Интерсити": Укрзализныця отстранила нескольких руководителей
"Укрзализныця" отстранила от выполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги. Вероятно, их служебная халатность привела 29 марта к крушению поезда "Интерсити+" сообщением Киев – Запорожье.
Источник:Укрзализныця
Согласно предварительным выводам служебного расследования, причиной аварии стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.
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Есть первые результаты расследования
В частности, комиссия Укрзализныци, которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, журналы учета вели с нарушениями.
В компании отметили, что устанавливают жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей.
Безопасность наших пассажиров и сотрудников на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие,
– отметили там.
Сейчас известны предварительные результаты расследования крушения поезда и перечень виновных. Всех причастных к инциденту обещают уволить и привлечь к ответственности.
Ряд руководителей отстранили от работы
В ведомстве добавили, что по факту аварии полиция уже открыла уголовное производство.
А от исполнения должностных обязанностей отстранили заместителя директора, первого заместителя начальника, главного инженера службы пути и других руководителей регионального филиала "Приднепровская железная дорога".
Крушение поезда на Днепропетровщине: что известно
- Поезд "Интерсити" сошел с рельсов 29 марта возле поселка Славгород. До Запорожской станции он не доехал всего 50 километров.
- В поезде были 88 пассажиров, к счастью, никто не пострадал.
- Уже 30 марта "Интерсити" удалось полностью поднять.
- Укрзализныця создала комиссию для расследования инцидента. Предварительно, было повреждение рельсов, поэтому машинисту пришлось экстренно тормозить.
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