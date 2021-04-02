"Укрзализныця" отстранила от выполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги. Вероятно, их служебная халатность привела 29 марта к крушению поезда "Интерсити+" сообщением Киев – Запорожье.

Согласно предварительным выводам служебного расследования, причиной аварии стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

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Есть первые результаты расследования

В частности, комиссия Укрзализныци, которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, журналы учета вели с нарушениями.

В компании отметили, что устанавливают жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей.

Безопасность наших пассажиров и сотрудников на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие,

– отметили там.

Сейчас известны предварительные результаты расследования крушения поезда и перечень виновных. Всех причастных к инциденту обещают уволить и привлечь к ответственности.

Ряд руководителей отстранили от работы

В ведомстве добавили, что по факту аварии полиция уже открыла уголовное производство.

А от исполнения должностных обязанностей отстранили заместителя директора, первого заместителя начальника, главного инженера службы пути и других руководителей регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

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