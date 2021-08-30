С рельсов сошли несколько вагонов под мостом, который местные называют "Тещин язык". Впоследствии в сети появились фото и видео с места чрезвычайного происшествия.
О событии На Запорожье сошли с рельсов несколько грузовых вагонов: есть задержка в движении поездов
На Запорожье опрокинулся поезд: подробности, фото, видео
В Запорожье 29 августа перевернулся грузовой поезд Укрзализныци. С рельсов сошли несколько вагонов. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия вроде бы нет.
- Известно, что на участке из-за аварии несколько поездов пришлось задержать, а также и изменить график движения ряда пассажирских рейсов.
Подробности, фото и видео инцидента опубликовала в фейсбуке на странице сообщества "Клуб Железнодорожников" пользовательница Natalia Natalia. По ее словам:
- Авария произошла возле станции Запорожье-2 с поездом, который следовал из Запорожья в Пологи.
- Опрокинутые вагоны лежат просто под мостом, который в народе местные называют "Тещин язык".
- В тех вагонах перевозили щебень.
Бригады железнодорожников и экстренные службы занимались ликвидацией последствий инцидента. О его причинах пока ничего не сообщали.
Авария грузового поезда в Запорожье / Фото Natalia Natalia
К счастью, пострадавших нет / Фото Natalia Natalia
Несколько вагонов опрокинулись под мостом "Тещин язык" / Фото Natalia Natalia
Бригады железнодорожников и чрезвычайников ликвидируют последствия аварии / Фото Natalia Natalia
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