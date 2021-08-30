С рельсов сошли несколько вагонов под мостом, который местные называют "Тещин язык". Впоследствии в сети появились фото и видео с места чрезвычайного происшествия.

О событии На Запорожье сошли с рельсов несколько грузовых вагонов: есть задержка в движении поездов

На Запорожье опрокинулся поезд: подробности, фото, видео

В Запорожье 29 августа перевернулся грузовой поезд Укрзализныци. С рельсов сошли несколько вагонов. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия вроде бы нет.

Известно, что на участке из-за аварии несколько поездов пришлось задержать, а также и изменить график движения ряда пассажирских рейсов.

Подробности, фото и видео инцидента опубликовала в фейсбуке на странице сообщества "Клуб Железнодорожников" пользовательница Natalia Natalia. По ее словам:

Авария произошла возле станции Запорожье-2 с поездом, который следовал из Запорожья в Пологи.

Опрокинутые вагоны лежат просто под мостом , который в народе местные называют "Тещин язык".

В тех вагонах перевозили щебень.

Бригады железнодорожников и экстренные службы занимались ликвидацией последствий инцидента. О его причинах пока ничего не сообщали.



Авария грузового поезда в Запорожье / Фото Natalia Natalia



К счастью, пострадавших нет / Фото Natalia Natalia



Несколько вагонов опрокинулись под мостом "Тещин язык" / Фото Natalia Natalia

Бригады железнодорожников и чрезвычайников ликвидируют последствия аварии / Фото Natalia Natalia

Обратите внимание: 26 августа случилась другая авария с грузовым поездом Укрзализныци, ехавшему по маршруту Клепаров – Батево. Он тоже сошел с рельсов ( под Львовом возле станции Глина-Навария ), и тоже перевозил щебень и руду. А 8 августа у Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов – Киев.