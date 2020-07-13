В морском порту Николаева ликвидировали аварийный разлив подсолнечного масла. Он произошел в результате повреждения трубопровода во время грузовых работ, которые осуществлял частный портовый оператор.

Інцидент трапився 12 липня в терміналі, що належить ТОВ "Евері". Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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Витік спричинив забруднення акваторії Дніпровсько-Бузького лиману. Загалом від рослинної олії довелося очистити приблизно 400 квадратних метрів.



Витік соняшникової олії в порту Миколаєва / Фото з фейсбука Андрія Мальованого



Аварія сталася 12 липня в порту Миколаєва / Фото з фейсбука Андрія Мальованого

Аби ліквідувати наслідки аварії оперативно встановили бонові загородження. Державна екологічна інспекція відібрала проби води – з'ясовуватиме характер забруднення, а також оцінюватиме завдані збитки.

Напередодні на сміттєзвалищі у Вітовському районі Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа. Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже їм доводиться дихати їдким димом.