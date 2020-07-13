У морському порту Миколаєва ліквідували аварійний розлив соняшникової олії. Він стався внаслідок пошкодження трубопроводу під час вантажних робіт, які здійснював приватний портовий оператор.

Інцидент трапився 12 липня в терміналі, що належить ТОВ "Евері". Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. Зверніть увагу Масовий мор риби на Миколаївщині: воду перевірять у лабораторіях – відео Витік спричинив забруднення акваторії Дніпровсько-Бузького лиману. Загалом від рослинної олії довелося очистити приблизно 400 квадратних метрів.

Витік соняшникової олії в порту Миколаєва / Фото з фейсбука Андрія Мальованого

Аварія сталася 12 липня в порту Миколаєва / Фото з фейсбука Андрія Мальованого Аби ліквідувати наслідки аварії оперативно встановили бонові загородження. Державна екологічна інспекція відібрала проби води – з'ясовуватиме характер забруднення, а також оцінюватиме завдані збитки. Напередодні на сміттєзвалищі у Вітовському районі Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа. Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже їм доводиться дихати їдким димом.