Еще 63 человека получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
К теме В Одесской области женщина выпала из маршрутки: водитель не закрыл дверь после остановки
Пострадавших госпитализировали
Жуткое ДТП произошло в районе Бехейра на шоссе, соединяющем Каир и средиземноморский город Александрия. Там столкнулись пассажирский автобус и другие транспортные средства.
В полиции сообщили, что столкновение повлекло утечку масла из одного из автомобилей. Также некоторые авто загорелись.
На появившихся в сети кадрах видно много сгоревших автомобилей на обочине дороги и то, как пожарные гасят огонь. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в больницу.
Смотрите видео с места ДТП
Стоит прочесть В Киеве столкнулись несколько автомобилей: в ДТП попала также машина патрульной полиции
В США произошла жуткая авария из-за тумана
В полиции штата Луизиана недавно рассказали об аварии, в которую попали не менее 158 автомобилей. Некоторые из них загорелись после ДТП.
По словам правоохранителей, среди участников автопроисшествия был и грузовик, который перевозил "опасное вещество". Однако в полиции не уточняли, что именно транспортировали в цистерне.
После того, как автоцистерну увезут, службы быстрого реагирования смогут лучше оценить транспортные средства в этом районе. Вполне возможно, что могут быть обнаружены и другие погибшие,
– сообщили в полиции.
Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс отметил, что причиной аварии стало соединение "супертумана" и дыма от лесных пожаров.
В общей сложности погибли 7 человек, еще более 25 человек пострадали – их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Власти штата также призвали местных, чтобы они сообщали о пропавших близких или знакомых, двигавшихся по этой трассе. Ведь эта информация могла бы помочь быстрее установить личности жертв.