На станции Жмеринка с рельсов сошел поезд: повлияла ли авария на движение
- На станции Жмеринка с рельсов сошел вагон электропоезда и секция электровоза, пострадавших нет.
- Авария не влияет на движение пассажирских поездов, следить за возможными задержками можно на сайте.
В пятницу, 1 августа, в Винницкой области произошла авария на железной дороге. С рельсов сошел вагон электропоезда.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Что известно об аварии в Винницкой области?
Так, на станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду.
Пострадавших в результате происшествия нет. Комиссия по расследованию аварии уже выехала на место происшествия,
– указали в компании.
Укрзализныця отметила, что авария не влияет на движение пассажирских поездов. В то же время за возможными задержками можно будет следить на сайте.
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Кстати, в результате обстрела Киева 31 июля также пострадала железнодорожная инфраструктура. Из-за повреждений движение на этом участке частично осуществлялось тепловозами. Однако даже несмотря на это поезда дальнего следования курсировали по графику. Но компания предупреждала возможные незначительные задержки пригородных рейсов Kyiv City Express.