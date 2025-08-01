В пятницу, 1 августа, в Винницкой области произошла авария на железной дороге. С рельсов сошел вагон электропоезда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что известно об аварии в Винницкой области?

Так, на станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду.

Пострадавших в результате происшествия нет. Комиссия по расследованию аварии уже выехала на место происшествия,

– указали в компании.

Укрзализныця отметила, что авария не влияет на движение пассажирских поездов. В то же время за возможными задержками можно будет следить на сайте.

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Кстати, в результате обстрела Киева 31 июля также пострадала железнодорожная инфраструктура. Из-за повреждений движение на этом участке частично осуществлялось тепловозами. Однако даже несмотря на это поезда дальнего следования курсировали по графику. Но компания предупреждала возможные незначительные задержки пригородных рейсов Kyiv City Express.