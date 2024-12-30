Мазутное загрязнение вдоль побережья Крымского полуострова движется к Ялте

Недавно в Керченском проливе произошла авария с танкерами. Мазутное пятно, которое образовалось, скоро достигнет Ялты.

Мазутное пятно вдоль побережья временно оккупированного Крымского полуострова движется к Ялте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите также В сети писали о хакерской атаке на украинское телевидение: это оказалось вражеским фейком

Есть пораженные птицы

Жители прибрежных населенных пунктов находят пораженных мазутом птиц на берегу вдоль следования мазутного шлейфа.

Уже и на ЮБК находят пораженных мазутом птиц. где высока вероятность нового поражения мазутом,

– рассказал крымский активист.

Группа ученых под руководством доктора физико-математических наук Сергея Зачепы считает, что пятно загрязнения идет на Юго-Запад. То есть оно обойдет Феодосийский залив, Судак и Алушту прямо до Ялты.

ранее оккупационные власти Крыма ввели режим техногенной ЧС регионального характера из-за масштабного разлива мазута в Черном море.

15 декабря возле Керчи в результате непогоды затонул танкер "Волгонефть-212", а другое судно – "Волгонефть-239" – было серьезно повреждено.

Танкеры "Волгонефть" проблемные с самого начала, ведь в СССР их переделывали на скорую руку и за последние 30 лет не проводили ни одного ремонта или обследования.