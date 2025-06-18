Первая группа пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, отправляется в Украину: 9 еще в больнице

Первая группа граждан Украины, попавшая в аварию с автобусом во Франции, отправилась обратно в Украину. Еще 9 пострадавших украинцев до сих пор в больнице.

Домой украинцы отправились по железной дороге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на радиосеть Ici и посольство Украины во Франции.

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Украинцы, попавшие в ДТП во Франции возвращаются домой

После автобусной аварии во Франции первая группа из 41 гражданина Украины отправилась домой. Пострадавшие возвращаются по железной дороге, поскольку часть из них после пережитого не готова снова путешествовать автобусом.

Поезд, организованный при содействии украинского консульства и французской железнодорожной компании SNCF, отправился со станции города Ле-Ман 16 июня в 16:30 по местному времени. Маршрут пролегает через Вену и далее в Чоп.

По состоянию на 16 июня во французских больницах остаются девять граждан Украины, в частности трое – в реанимации.

Первая группа украинцев после ДТП отправляется в Украину: фото посольства Украины во Франции