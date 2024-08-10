Самолет Трампа, который направлялся на митинг в Бозман, совершил аварийную посадку

Дональд Трамп летел в штат Монтана, где у него запланирован митинг. Однако по дороге воздушное судно было вынуждено изменить курс

Самолет должен был доставить экс-главу США в город Бозман. Впрочем, из-за технических неисправностей этого не произошло.

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Трамп пересел в другой самолет

Судно перенаправили в город Биллингс, что на 228 километров к востоку от пункта назначения. Об этом рассказала административная помощница в международном аэропорту Логан в Биллингсе Дженни Мокел.

По ее словам, посадка судна Трампа прошла успешно. Американский политик продолжил путь до Бозмана на частном самолете.

Кампания Трампа опубликовала видео после приземления, где он выражает радость от пребывания в Монтане, не упомянув о ситуации с посадкой.

Отметим, что митинг кандидат в президенты планирует провести в Государственном университете Монтаны. Ожидается, что в нем примут участие тысячи сторонников Республиканской партии.

К слову, в Бразилии 9 августа разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 62 человека.