Авария на шахте на оккупированной Луганщине: кроме 9 погибших, сообщили о пострадавших горняках

На оккупированной части Луганщины 6 сентября оборвался трос лифта. Стало известно, что 19 человек получили тяжелые ранения.

Предварительно сообщали о том, что в результате трагедии погибло 9 человек. Об этом рассказали в оккупационной администрации боевиков.

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В результате аварии на шахте пострадали почти два десятка человек

В результате аварии на шахте "Красный Партизан" погибли 9 горняков, еще 19 пострадали,

– говорится в сообщении.

Оккупационные власти заявили, что пострадавшие шахтеры находятся в травматологическом отделении центральной городской больницы Свердловска.

Насчет 9 погибших, то их тела уже подняли на поверхность. Оккупанты заявили, что создали комиссию для расследования причин аварии.

Более того, руководство предприятия занимается организацией похорон и предоставлением помощи семьям погибших и пострадавших шахтеров.

Авария на шахте на оккупированной Луганщине: что известно