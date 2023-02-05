Какая причина аварии со светом в Одессе: в Укрэнерго оценили вероятность диверсии
В результате масштабной аварии со светом в Одесской области почти полмиллиона человек остались без электроснабжения. К счастью, уже удалось заживить критическую инфраструктуру.
Прогнозы по восстановлению – неутешительны. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге, сообщает 24 Канал.
Важно "2 часа есть, 8 – нет": Укрэнерго дало реалистические прогнозы со светом в Одессе
Какая причина аварии
Предварительно, с нашей точки зрения, это не диверсия,
– заявил Кудрицкий.
По его словам, это следствие того, что оборудование несколько раз подвергалось ракетным атакам и обстрелам из дронов. Оно просто исчерпало свой технический ресурс.
Кудрицкий отметил, что, к сожалению, масштабная серия ракетных атак сказывается.
Что касается выявления причин, то над этим будет работать специальная комиссия. В ее состав войдут специалисты из соответствующих госорганов. Глава Укрэнерго заверил, что комиссия подробно исследует причины и четкую хронологию событий.
Одесса осталась без света: что известно
- На подстанции в Одессе произошло две аварии. Первая – 3 февраля, оставившая без света часть города. Вторая случилась уже 4 февраля, следовательно, без света остались около 500 тысяч человек.
- Уже вечером Кудрицкий рассказал, что критическую инфраструктуру Одессы подключили к энергоснабжению. Соответственно есть водоснабжение, водоотвод, теплообеспечение. В настоящее время Укрэнерго отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры к автономным источникам.
- На внеочередном заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, председателей ГСЧС и ОВА, руководитель Укрэнерго и т.д.
- По состоянию на 5 февраля в Одессе остаются значительные проблемы с электроэнергией. В настоящее время 280-290 тысяч абонентов имеют ограниченное энергоснабжение. 4 февраля у людей 2 часа свет был и 12 часов его не было. Говорят, что Одесса вернется к обычным графикам отключения света ориентировочно с 10 февраля.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что большинство котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Марченко добавил, что на сегодняшний день Одесса получила 39 генераторов большой мощности от ГСЧС.