Какая причина аварии со светом в Одессе: в Укрэнерго оценили вероятность диверсии

В результате масштабной аварии со светом в Одесской области почти полмиллиона человек остались без электроснабжения. К счастью, уже удалось заживить критическую инфраструктуру.

Прогнозы по восстановлению – неутешительны. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге, сообщает 24 Канал.

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Какая причина аварии

Предварительно, с нашей точки зрения, это не диверсия,

– заявил Кудрицкий.

По его словам, это следствие того, что оборудование несколько раз подвергалось ракетным атакам и обстрелам из дронов. Оно просто исчерпало свой технический ресурс.

Кудрицкий отметил, что, к сожалению, масштабная серия ракетных атак сказывается.

Что касается выявления причин, то над этим будет работать специальная комиссия. В ее состав войдут специалисты из соответствующих госорганов. Глава Укрэнерго заверил, что комиссия подробно исследует причины и четкую хронологию событий.

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