Прогнози щодо відновлення – невтішні. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу, повідомляє 24 Канал.
Важливо "2 години є, 12 – немає": Укренерго дало реалістичні прогнози зі світлом в Одесі
Яка причина аварії
Попередньо, з нашої точки зору, це не є диверсія,
– заявив Кудрицький.
Натомість за його словами, це наслідок того, що обладнання декілька разів піддавалось ракетним атакам і обстрілам з дронів. Воно просто вичерпало свій технічний ресурс.
Кудрицький зазначив, що, на жаль, масштабна серія ракетних атак дається в знаки.
Що ж до виявлення причин, то над цим працюватиме спеціальна комісія. До її складу ввійдуть фахівці з відповідних держорганів. Голова Укренерго запевнив, що комісія детально дослідить причини та чітку хронологію подій.
Одеса залишилась без світла: що відомо
- На підстанції в Одесі трапилось дві аварії. Перша – 3 лютого, яка залишила без світла частину міста. Друга трапилася вже 4 лютого, відтак, без світла залишились аж близько 500 тисяч людей.
- Вже ввечері Кудрицький розповів, що критичну інфраструктуру Одеси під'єднали до енергопостачання. Відповідно є водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення. Наразі Укренерго відпрацьовує можливість перепідключення критичної інфраструктури на автономні джерела.
- На позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики. Туди увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівник Укренерго тощо.
- Станом на 5 лютого в Одесі залишаються значні проблеми з електроенергією. Наразі 280-290 тисяч абонентів мають обмежене енергопостачання. 4 лютого люди мали 2 години світла і 12 годин його не було. Кажуть, що Одеса повернеться до звичайних графіків відключення світла орієнтовано з 10 лютого.
- Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що більшість котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Марченко додав, що на сьогодні Одеса отримала 39 генераторів великої потужності від ДСНС.