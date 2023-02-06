Работы продолжаются третьи сутки: как изменилась ситуация со светом в Одесской области после масштабной аварии

В Одессе и области после масштабной аварии продолжают действовать экстренные отключения света. Там в усиленном режиме идет ремонт на всех энергообъектах области, пострадавших от российских атак.

По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, ночь на 6 февраля в области прошла без воздушных тревог и обстрелов. Специалисты продолжают ликвидировать последствия аварий, произошедших на одном из объектов критической инфраструктуры.

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Что известно о ситуации со светом в Одесской области

Энергетики работают круглосуточно…

– заявил Братчук.

По его словам, состоялось заседание оперативного круглосуточного штаба, созданного для ликвидации аварии.

Спикер пояснил, что привлеченные структуры работают над задачами, поставленными 5 февраля во время совещания во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В Укрэнерго заявили, что их ремонтные бригады и облэнерго работают совместно над тем, чтобы заживить потребителей Одессы по резервным схемам. Кроме того:

объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания;

такой переход на этом этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для потребителей;

в усиленном режиме ремонтируют все энергообъекты Одесской области, пострадавшие от российских атак.

Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района,

– заявили в Укрэнерго.

В правительстве 6 февраля объяснили, что потребление электричества в Украине растет. Это также связано с существенным похолоданием, а не только с началом недели.

Именно поэтому в стране есть дефицит мощности, особенно ощутимый утром и вечером.

Что известно об аварии со светом в Одесской области