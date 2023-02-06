Работы продолжаются третьи сутки: как изменилась ситуация со светом в Одесской области после масштабной аварии
В Одессе и области после масштабной аварии продолжают действовать экстренные отключения света. Там в усиленном режиме идет ремонт на всех энергообъектах области, пострадавших от российских атак.
По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, ночь на 6 февраля в области прошла без воздушных тревог и обстрелов. Специалисты продолжают ликвидировать последствия аварий, произошедших на одном из объектов критической инфраструктуры.
Заметьте Одесса – без света: все, что известно о масштабной аварии в регионе
Что известно о ситуации со светом в Одесской области
Энергетики работают круглосуточно…
– заявил Братчук.
По его словам, состоялось заседание оперативного круглосуточного штаба, созданного для ликвидации аварии.
Спикер пояснил, что привлеченные структуры работают над задачами, поставленными 5 февраля во время совещания во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В Укрэнерго заявили, что их ремонтные бригады и облэнерго работают совместно над тем, чтобы заживить потребителей Одессы по резервным схемам. Кроме того:
- объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания;
- такой переход на этом этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для потребителей;
- в усиленном режиме ремонтируют все энергообъекты Одесской области, пострадавшие от российских атак.
Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района,
– заявили в Укрэнерго.
В правительстве 6 февраля объяснили, что потребление электричества в Украине растет. Это также связано с существенным похолоданием, а не только с началом недели.
Именно поэтому в стране есть дефицит мощности, особенно ощутимый утром и вечером.
Что известно об аварии со светом в Одесской области
- 3 и 4 февраля в Одесской области произошло две масштабные аварии на подстанции. Вследствие этого полмиллиона человек остались без света.
- Тогда из Киева в регион по просьбе администрации Одессы отправили министра энергетики и руководителя Укрэнерго. Впоследствии Денис Шмигаль поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в который также войдут исполняющий обязанности главы МВД, главы ГСЧС и ОВА, руководитель Укрэнерго и т.д.
- На 5 февраля глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что существенные проблемы со светом остаются. Ограниченное энергоснабжение имеет около 300 тысяч абонентов.
- В области действует пропорция света: 2 часа – включено, 10 – выключено. По словам Кудрицкого, 10 февраля Одесса сможет вернуться к привычным графикам отключения.