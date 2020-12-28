В Баренцевом море 28 декабря затонуло российское судно "Онега". В сети обнародовали первые кадры с места поисковой операции.

Детали спасательной операции

Первым на месте катастрофы оказался траулер "Войково". Об этом сообщают в телеграм Life Shot.

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Впоследствии ему на помощь пришли еще 3 рыболовецких судна.

В 11:40 оперативный дежурный обратился за помощью к Северному флоту. Командование флота оперативно отреагировало.

Уже в 12:25 вылетел борт Ил-38 Северного флота, который примет участие в поисково-спасательной операции. На месте он совершит облет акватории в поисках людей.

Погода сохраняется предыдущая, сейчас там -8...-10 градусов, волны достигают 2,5 – 3,5 метра.

Спасательная операция в Баренцевом море: смотрите видео

Что известно о крушении российского судна "Онега"

Судно затонуло утром 28 декабря в акватории Баренцева моря у Новой Земли Архангельской области России.

В результате аварии погибли 17 рыбаков, лишь 2 удалось спастись.

По предварительной информации, причиной затопления "Онеги" стало обледенение.

Выживший рыбак рассказал, что катастрофа произошла мгновенно – экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

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