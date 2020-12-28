Аварія судна "Онега" у Баренцевому морі: з'явилося відео з місця пошукової операції
У Баренцовому морі 28 грудня затонуло російське судно "Онега". У мережі оприлюднили перші кадри з місця пошукової операції.
Деталі рятувальної операції
Першим на місці катастрофи опинився траулер "Войково". Про це повідомляють у телеграмі Life Shot.
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Згодом йому на допомогу прийшли ще 3 риболовецькі судна.
О 11:40 оперативний черговий звернувся за допомогою до Північного флоту. Командування флоту оперативно відреагувало.
Уже о 12:25 вилетів борт Іл-38 Північного флоту, який візьме участь в пошуково-рятувальній операції. На місці він здійснить обліт акваторії в пошуках людей.
Погода зберігається попередня, зараз там -8…-10 градусів, хвилі сягають 2,5 – 3,5 метра.
Рятувальна операція в Баренцевому морі: дивіться відео
Що відомо про катастрофу російського судна "Онега"
- Судно затонуло вранці 28 грудня в акваторії Баренцевого моря біля Нової Землі Архангельської області Росії.
- У результаті аварії загинули 17 рибалок, лише 2 вдалося врятуватися.
- За попередньою інформацією, причиною затоплення "Онеги" стало обмерзання.
- Рибалка, який вижив, розповів, що катастрофа сталася миттєво – екіпаж не встиг скористатися рятувальними засобами.
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Судно затонуло у Баренцовому морі: дивіться карту
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