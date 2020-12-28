У Баренцовому морі 28 грудня затонуло російське судно "Онега". У мережі оприлюднили перші кадри з місця пошукової операції.

Деталі рятувальної операції

Першим на місці катастрофи опинився траулер "Войково". Про це повідомляють у телеграмі Life Shot.

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Згодом йому на допомогу прийшли ще 3 риболовецькі судна.

О 11:40 оперативний черговий звернувся за допомогою до Північного флоту. Командування флоту оперативно відреагувало.

Уже о 12:25 вилетів борт Іл-38 Північного флоту, який візьме участь в пошуково-рятувальній операції. На місці він здійснить обліт акваторії в пошуках людей.

Погода зберігається попередня, зараз там -8…-10 градусів, хвилі сягають 2,5 – 3,5 метра.

Рятувальна операція в Баренцевому морі: дивіться відео

Що відомо про катастрофу російського судна "Онега"

Судно затонуло вранці 28 грудня в акваторії Баренцевого моря біля Нової Землі Архангельської області Росії.

У результаті аварії загинули 17 рибалок, лише 2 вдалося врятуватися.

За попередньою інформацією, причиною затоплення "Онеги" стало обмерзання.

Рибалка, який вижив, розповів, що катастрофа сталася миттєво – екіпаж не встиг скористатися рятувальними засобами.

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Судно затонуло у Баренцовому морі: дивіться карту