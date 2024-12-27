Есть признаки экологической катастрофы, – в ВМС оценили угрозу из-за аварий танкеров России

Недавно в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате произошла утечка нефтепродуктов в Черное море, из-за этого может пострадать и Украина.

В частности, экологическая катастрофа нанесет ущерб и временно оккупированному Крыму. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Есть ли угроза экологической катастрофы

Плетенчук объяснил, что "море не имеет заборов", поэтому к сожалению, пока видно, что Крым страдает от последствий этой катастрофы.

Довольно сложно верифицировать, чтобы это была 100-процентно надежная информация о последствиях, потому что, конечно, никого россияне туда не допускают. А сейчас такие погодные условия, что на спутниковые снимки надо ждать,

– заявил он.

Как говорит представитель, когда изменятся погодные условия, будет возможность получить соответствующие спутниковые данные и оценить реальную ситуацию, которая сложилась из-за утечки мазута. Однако, согласно уже обнародованным данным, понятно, что в Крыму почувствуют последствия.

По его словам, даже в случае загрязнения только российского побережья, в экологическом смысле его невозможно отделить от других черноморских стран. Кроме того, у Украины совместно с Россией есть Черное и Азовское моря.

"Флора, фауна страдают независимо от места расположения в Черном море. Поэтому так – последствия скорее всего в будущем можно будет оценить, но они все имеют признаки экологической катастрофы", – резюмировал Плетенчук.

Напомним, у берегов Керчи затонули 2 российских танкера "Волгонефть". Кораблекрушение произошло в 8 километрах от Керченского пролива. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, после чего пошла трещина.