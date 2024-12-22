Следующим летом россияне будут лежать на нефтяных пляжах среди мертвой рыбы, – Плетенчук

Дмитрий Плетенчук сделал ироничный прогноз относительно следующего лета у россиян из-за равнодушия России на экологическую катастрофу в результате аварии танкеров в Керченском проливе. Он отметил, что на берегу можно экскаваторами сгребать нефть.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона. По его словам, россияне настолько игнорируют последствия загрязнения, что уже следующим летом будут отдыхать на пляжах, залитых нефтью, среди мертвой рыбы.

Смотрите также Катастрофа "Волгонефти": зона загрязнения выросла, ущерб – более 14 миллиардов долларов

Какими могут быть последствия аварии с танкерами в Черном море

Плетенчук прокомментировал последствия экологической катастрофы в Керченском проливе, вызванной аварией российских танкеров.

Он отметил, что ситуация на побережье ухудшается, но это, похоже, совсем не волнует российскую власть и ее граждан.

У них даже если вместо Черного моря будет нефтяное, они по нему будут ходить и выгружать из своих НПЗ продукцию для пополнения бюджета,

– отметил Плетенчук.

Он также сделал прогноз, что следующим летом россияне будут лежать "среди луж нефти на том побережье в Анапе, переступать через черные пятна, мертвую фауну, и еще будет кто-то кукурузу продавать".

Напомним, что на днях в акватории Черного моря из-за шторма потерпели крушение два танкера – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находились экипажи в составе 15 и 14 человек. В результате аварии произошла утечка нефтепродуктов.