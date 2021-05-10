На Ровненщине 9 мая в 17:20 произошла смертельная авария. На автодороге Киев – Чоп погибла вся семья, находившаяся в одном из автомобилей. СМИ узнали подробнее о погибших.

В семье недавно родился ребенок

По информации журналистов, погибла семья Герасимчук, которая жила в Киеве. За рулем легковушки находился Андрей, рядом – его жена Виктория и 1,5-месячный сын Тарас.

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Как известно, семья ехала на кладбище. Об этом рассказала родственница погибших. У Виктории Герасимчук остался несовершеннолетний сын от первого брака.



Семья, которая погибла в аварии / Фото "Сегодня"

Похороны запланировали на завтра, 11 мая. Сейчас эксперты проводят вскрытие тел погибших.

Коротко о трагедии