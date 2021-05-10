Ехали на кладбище: новые детали о семье, которая погибла в жуткой аварии на трассе Киев – Чоп
На Ровненщине 9 мая в 17:20 произошла смертельная авария. На автодороге Киев – Чоп погибла вся семья, находившаяся в одном из автомобилей. СМИ узнали подробнее о погибших.
Источник:"Сегодня"
В семье недавно родился ребенок
По информации журналистов, погибла семья Герасимчук, которая жила в Киеве. За рулем легковушки находился Андрей, рядом – его жена Виктория и 1,5-месячный сын Тарас.
К теме ДТП на трассе Киев – Чоп: в больнице умерла мать погибшего ребенка
Как известно, семья ехала на кладбище. Об этом рассказала родственница погибших. У Виктории Герасимчук остался несовершеннолетний сын от первого брака.
Семья, которая погибла в аварии / Фото "Сегодня"
Похороны запланировали на завтра, 11 мая. Сейчас эксперты проводят вскрытие тел погибших.
Коротко о трагедии
- Авария произошла 9 мая примерно в 17:20.
- 34-летний водитель легковушки Аudi А4 выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был житель Закарпатья.
- Отец и полуторамесячный сын погибли сразу на месте.
- Жену пытались спасти медики. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Через несколько часов она умерла в больнице.
- Водителя микроавтобуса доставали спасатели. Его госпитализировали с травмами.
Поделиться новостью