На Рівненщині 9 травня о 17:20 трапилась смертельна аварія. На автодорозі Київ – Чоп загинула уся сім'я, яка перебувала в одному з автомобілів. ЗМІ дізнались детальніше про загиблих.

У сім'ї нещодавно народилась дитина

За інформацією журналістів, загинула сім'я Герасимчук, яка мешкала у Рівному. За кермом легковика перебував Андрій, поруч – його дружина Вікторія та 1,5-місячний син Тарасик.

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Як відомо, сім'я їхала на кладовище. Про це розповіла родичка загиблих. У Вікторії Герасимчук залишився неповнолітній син від першого шлюбу.



Сім'я, яка загинула в аварії / Фото "Сегодня"

Похорони запланували на завтра, 11 травня. Наразі експерти проводять розтин тіл загиблих.

Коротко про трагедію