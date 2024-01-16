На юге Турции перевернулся автобус с людьми: по меньшей мере 9 погибших

В Турции перевернулся автобус с пассажирами. Там было по меньшей мере 40 человек, среди которых есть погибшее и раненые.

Трагедия произошла в районе Айдинджика провинции Мерсин. Автобус двигался из Анталии, что ориентировочно за свыше 600 километров.

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Что известно об аварии в Турции

В результате ДТП автобуса погибли 9 человек, 30 пострадали,

– сообщило издание.

По имеющейся информации, туда направили скорую, военную полицию, спасателей. Причина столь масштабной аварии пока не известна.

Однако журналисты издания уже знают, что пострадавших госпитализировали в больницы в Айдинджике, Анамуре и Силифке.

Мэр Мерсина Али Хамза Пехливан заверил, что водитель автобуса потерял управление на выезде из тоннеля, поэтому автобус упал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на выезде из района Айдинджик на шоссе D-400 Мерсин-Анталия около 1:15 (00:15 по киевскому времени) 16 января 2024 года.

Это была действительно очень болезненная авария... Мы желаем Божьего милосердия потерявшим жизнь и немедленной помощи раненым,

– заявил мер Мерсино.

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Впоследствии министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что трагедия произошла на входе в тоннель Сарьер в районе Айдинджика провинции Мерсин в 01:19 16 января.

9 человек погибли, 30 человек получили ранения, 14 из них – в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы с помощью 15 машин скорой помощи и 45 человек персонала,

– заявил министр.

Он выразил соболезнования всем родным погибших и заверил, что они делают все возможное, чтобы восстановить здоровье раненых в аварии.

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Редакция 24 Канала также искренне соболезнует семьям погибших.