Самолет стал неуправляемым, – СМИ назвали вероятную причину крушения АН-12 в России

Под российским Иркутском случилась жуткая авиатроща, унесшая жизни 7 человек. Среди них были украинцы. Катастрофу мог спровоцировать ледяной дождь.

Такой информацией озвучил иточник, знакомый с ходом расследования. Новыми подробностями о трагедии также поделился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Вероятная причина крушения

Собеседник агентства пояснил, что очень вероятно версия является оледенение руля высоты при попытке захода на второй круг. Об этом свидетельствует первичный анализ бортового самописца. Кроме того, покрыться льдом могли и элементы механизации крыла. Вместе с другими факторами – перегрузкой и неправильной центровкой груза – это привело к катастрофе.

Самолет, по сути, стал неуправляемым. И упал с высоты принятия решения перед уходом на второй круг,

– уточнил источник.

Что рассказал диспетчер аэропорта

Кобзев опубликовал в своем инстаграмме фрагмент повествования диспетчера аэропорта. Он отметил, что воздушное судно начало падать, когда находилось на высоте 200 метров. Это произошло после доклада о намерении идти на второе коло. "Буквально в течение 3 – 4 секунд высота изменилась с 230 метров до 120. После этого отметка самолета на радаре исчезла", – уточнил он.

Основное об аварии под Иркутском

Белорусский самолет АН-12 исчез с радаров и упал возле российского Иркутска 3 ноября. Он принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и улетал из Якутска. Весь экипаж погиб.

В украинском МСЗ подтвердили, что среди жертв есть граждане нашей страны. Также жуткая авиатроща унесла жизни 2 россиян и 3 граждан Беларуси.

Российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта со смертельным исходом.