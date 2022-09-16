Смертельная авария в Бродах с участием военной техники: за дело взялось ГБР

В Бродах легковушка столкнулась с бронетранспортером, который двигался в составе колонны военной техники. На месте погибли 4 человека, среди них ребенок, поэтому за дело взялось ГБР.

Во Львовской области работники ГБР начали расследование обстоятельств ДТП с военным автомобилем, в котором погибли 3 женщины и 1 ребенок.

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Что случилось

Трагедия произошла 15 сентября около 8 вечера. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с бронетранспортером, который двигался в составе колонны военной техники.

От полученных травм на месте аварии погибли 3 взрослых и 1 ребенок, еще 4 человека попали в больницу. Среди них – двое мальчиков в возрасте 7 и 8 лет.

На место аварии выехало ГБР

Оказалось, что на место аварии сразу же выехали работники ГБР. Они назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства.

Сейчас в Бюро зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения правил вождения (часть 2 статьи 415 УК Украины). Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Следствие продолжается.

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