На Львівщині працівники ДБР розпочали розслідування обставин ДТП з військовим автомобілем, у якій загинули 3 жінки та 1 дитина.

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Що трапилось

Трагедія сталася 15 вересня близько 8 вечора. На регульованому перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

Від отриманих травм на місці аварії загинули 3 дорослих та 1 дитина, ще 4 осіб потрапили до лікарні. Серед них – двоє хлопчиків у віці 7 та 8 років.

На місце аварії виїхали ДБР

Виявилось, що на місце аварії одразу ж виїхали працівники ДБР. Вони призначили низку експертиз та встановлюють усі обставини.

Наразі у Бюро зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння (частина 2 статті 415 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство триває.

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