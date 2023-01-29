На Хмельнитчине лоб в лоб столкнулись фура и легковушка: жуткие последствия смертельного ДТП
Источник:ГСЧС Хмельницкой области
В Хмельнитчине 29 января произошло смертельное ДТП. На трассе вблизи Качуринцев столкнулись грузовик и легковушка.
На месте аварии работали спасатели и полицейские. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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В результате ДТП погибли два человека
На трассе Е-50 вблизи села Качуринцы Войтовецкой тергромады 29 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN и автомобиля Volkswagen Touran.
На место происшествия приехали спасатели. Они деблокировали пассажирку легковушки, а также приняли меры, чтобы не допустить возгорания автомобилей.
В результате аварии погибли 40-летний водитель и 37-летняя пассажирка Volkswagen. В свою очередь, 26-летний водитель грузовика госпитализирован в Волочисскую многопрофильную больницу.
Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Хмельницкой области
Смертельное ДТП в Полтавской области: коротко
На трассе Киев – Харьков – Довжанский 28 января столкнулись фура и пассажирский автобус. Это привело к роковым последствиям.
Смертельная авария произошла на автодороге М-03 в Лубенском районе в направлении Полтавы. Маршрутка Mercedes-Benz на скорости влетела в грузовик MAN, который стоял в попутном направлении. Удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта. Так что сотрудникам ГСЧС пришлось деблокировать пострадавших.
К сожалению, не обошлось без жертв. На месте погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, а затем в карете скорой помощи скончался еще один травмированный пассажир маршрутки. Также 7 пассажиров получили телесные повреждения, среди них – двое детей. По данным пресс-секретаря Лубенского райотдела полиции Юлии Кваши, всего в микроавтобусе находились 10 человек: водитель и 9 пассажиров.
Она добавила, что правоохранители могут возбудить уголовное производство по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.