Под Луцком поезд врезался в авто: пострадали три человека, среди них ребенок

На железнодорожном переезде в селе Ромашковка Луцкого района 31 октября пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем. Среди пострадавших – ребенок.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области. Известно, что на момент ДТП в автомобиле находились трое пассажиров.

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Все пассажиры госпитализированы

Аварию подтвердила инспектор Нацполиции Волыни Марина Балдич. По информации от Волынского центра экстренной медицинской помощи, на момент столкновения в автомобиле находились 42-летний мужчина, 42-летняя женщина и 12-летняя девочка.

Для пострадавших вызвали две бригады медиков.

Авария на железнодорожных путях под Луцком/Фото от ГСЧС в Волынской области

Женщина получила тяжелые травмы – закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча. Ее доставили в Волынскую клиническую больницу. У мужчины диагностировали закрытый перелом голеностопного сустава и ушибы плеча, его госпитализировали в Луцкую городскую больницу. Девочка получила ушиб позвоночника, и ее доставили в областную детскую больницу.

Обстоятельства и последствия дорожно-транспортного происшествия следователи продолжают выяснять.

В то же время Ровенская дирекция железнодорожных перевозок регионального филиала "Львовская железная дорога" отмечает, что задержек поездов в движении нет.