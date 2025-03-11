Во время аварии в Северном море в воду мог попасть цианид натрия, заповедники под угрозой

10 марта у побережья Великобритании произошла авария. Грузовое судно-контейнеровоз Solong столкнулось с танкером Stena Immaculate. Теперь стало известно, что на борту были токсичные вещества.

24 Канал собрал детали аварии в Северном море.

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Северное море в результате аварии может быть загрязнено токсичными веществами

Суда, которые столкнулись, до сих пор горят. Удалось спасти 36 человек, но из-за пожара поиски одного пропавшего члена экипажа прекратили. Причину аварии еще не установили.

Грузовое судно под флагом Португалии перевозило 15 контейнеров с высокотоксичным соединением цианидом натрия и неизвестное количество алкоголя. А танкер под флагом США перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Один бак разорвался, но не известно, сколько нефти попало в море.

Цианид натрия выделяет газ цианид водорода, который препятствует способности организма использовать кислород. Поэтому его воздействие может быстро привести к смерти.

Северное море на карте

Экологи обеспокоены, поскольку дикая природа побережья Йоркшира и эстуария Хамбер имеет огромное биологическое, культурное и экономическое значение. Там есть заповедники, где живут болотные и водоплавающие птицы, часть прилетает для размножения на Бремптонских скалах.

Есть перелетные птицы, есть зимующие птицы – сейчас в эстуарии Хамбер зимуют 150 тысяч птиц. Есть колонии серых тюленей. Сейчас весна, то есть пора размножения птиц и тюленей – худшего времени и быть не может,

– говорят в благотворительной организации по охране дикой природы.

Также есть опасность для морских свиней, или фоцен (harbour porpoises). Эти похожие на дельфинов животные могут задохнуться ядовитыми испарениями, когда подплывут ближе к поверхности.

Справка. Эстуарий – устье реки, которое расширяется в направлении моря или океана. Эстуарии очень живописные, а благодаря сочетанию уникальных природных условий там живут много редких животных. Подробно природу эстуариев описала Делия Овенс в книге "Там, где поют раки".

Волонтеры готовы помочь очистить животных от нефти, но пока можно только наблюдать, какие вещества попадут в море. Реактивное топливо испаряется медленно, а потому примерно в 50 раз токсичнее для водных организмов, чем дизельное.