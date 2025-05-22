В КНДР произошла авария с новым военным кораблем во время спуска: Ким Чен Ын в ярости

В Северной Корее 22 мая произошла авария с военным кораблем, когда его спускали на воду. За процессом наблюдал лично Ким Чен Ын, который после инцидента начал свирепствовать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

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Как произошла авария с военным кораблем в КНДР

В Чхончжинской судостроительной верфи 21 мая состоялась церемония спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн. Мероприятие посетил лично Ким Чен Ын.

Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, вследствие чего спусковая каретка кормы корабля преждевременно сошла с направляющих и столкнулась с препятствием, из-за чего корабль сел на мель. При всем при этом, носовая часть эсминца не сошла со стапеля. В конце концов были повреждены части днища, что нарушило равновесие судна.

Ким Чен Ын, наблюдая весь процесс аварии, заявил, что это "совершенно невозможная, недопустимо серьезная и большая авария и преступление, вызванное просто неосторожностью, безответственность и ненаучным эмпиризмом".

Вину за случившееся диктатор КНДР возложил на Отдел оборонной промышленности Центрального комитета партии, Политехнический университет имени Ким Чака, Центральный институт проектирования судов, Чхонджинскую судостроительную верфь и работников завода. По словам Кима, они "дискредитировали в один миг авторитет и достоинство нашего государства".

Ким Чен Ын также потребовал отремонтировать эсминец до пленума Центрального комитета партии, который запланирован на июнь. Он отметил, что вопрос "напрямую связан с авторитетом КНДР". Саму аварию будут расследовать.